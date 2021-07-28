Анита Цой ответила стихами на песню Егора Крида, в которой он пошутил про ее разрез глаз

Певица Анита Цой написала ответ в стихах исполнителю Егору Криду, высмеявшему ее узкие глаза в новой песне. Стихотворение Цой опубликовала в Instagram.

Крид упомянул Аниту в песне «Дед роет», где среди прочего перечисляются музыканты с фамилией Цой. Ей посвящена одна строчка: «Обкурился, и глаза теперь — будто Анита Цой».

Певица не оставила шутку коллеги без ответа. Она порекомендовала Криду и дальше писать «частушки», пообещала, что подумает о дуэте с ним и посоветовала меньше курить.

«Крид Егор, ты чудо, будто йогурт./ Не сошел с ума, но тебя кроет./ Русский Тимберлейк, а может, Бибер?/ Грязь нужна, иначе будет голод./ Pussy boy, никак иначе — это кредо./ Звезда по имени «Крид» — это победа!/ Любую грязь я превращу в целебную./ Анита Цой может всё, ты забыл, наверное./ Пиши ещё частушки, мой дорогой./ Егор, возможно, я спою с тобой./ И не кури так много, мой тебе совет./ Кайфуй так просто. Обнимаю и привет!» — написала Анита.

Стихотворение она сопроводило видео с собой, предположительно, измазанной лечебной грязью.

Ранее Егор Крид организовал многотысячную акцию в поддержку певицы МакSим.