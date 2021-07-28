Голландский журналист назвал причины иска против главреда The Insider*

Журналист из Нидерландов Макс ван дер Верфф рассказал, почему подал иск о клевете на главного редактора The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) Романа Доброхотова, сообщает NEWS.ru.

По словам ван дер Верффа, он давно инициировал судебное разбирательство, однако оно постоянно откладывалось якобы по настоянию адвокатов ответчика.

Журналист добавил, что после публикации расследования The Insider о том, что он якобы получает деньги от ГРУ, против него стартовала кампания в Нидерландах. Ван дер Верфф уточнил, что речь не шла о физических угрозах.

«Журналисты и политики окрестили меня предателем, который распространяет российскую пропаганду за денежное вознаграждение. Это грязное обвинение не соответствует действительности. Политики обсуждают ужесточение законодательства против шпионажа, поэтому такие люди, как я, могут быть посажены в тюрьму на срок до четырех лет», — заявил ван дер Верфф.

Он также подчеркнул, что тратил свои собственные деньги на расследование причин крушения малазийского «Боинга» MH17.

Ранее главред The Insider* Роман Доброхотов заявил, что остался свидетелем по делу о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. До этого адвокат Доброхотова рассказал, что уголовное дело возбуждено после статьи о том, что российское министерство обороны «сливает» информацию о сбитом Боинге MH17 через нидерландского журналиста.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.

Министерство юстиции пополнило список иноагентов, включив в него юридическое лицо «The Insider SIA», которое является администратором доменного имени интернет-издания The Insider. Согласно обновленным данным реестра, юрлицо «The Insider SIA» зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года.