Главред The Insider* Доброхотов заявил, что остался свидетелем по делу о клевете

Главный редактор издания The Insider (организация включена Минюстом в список иноагентов) Роман Доброхотов после допроса в полиции заявил, что он остался свидетелем по делу о клевете, сообщает ТАСС.

«Я остался свидетелем по этому делу. У меня изъяли все компьютеры, телефоны, папку из посольства США, визитки. Все это явно не относилось к твиту о голландском журналисте. Думаю, главная цель сегодняшнего мероприятия — помешать нашим расследованиям. Поэтому на большинство вопросов следователя я отказался отвечать, сославшись на соответствующую статью Конституции РФ», — рассказал Доброхотов.

Ранее главного редактора The Insider повезли на допрос в полицию.

Министерство юстиции пополнило список иноагентов, включив в него юридическое лицо «The Insider SIA», которое является администратором доменного имени интернет-издания The Insider. Согласно обновленным данным реестра, юрлицо «The Insider SIA» зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года.

В список иноагентов также вошли заместитель главного редактора издания «Проект» (признано в России нежелательной организацией) Михаил Рубин, сотрудники СМИ Софья Гройсман и Юлия Апухтина, корреспондент «Открытых Медиа» Илья Рождественский и журналист Алексей Постернак.