Врач перечислил основные последствия COVID-19

Заведующий кафедрой терапии, клинической фармакологии и скорой медицинской помощи МГСМУ имени А. Е. Евдокимова, профессор Аркадий Верткин заявил, что одышка, усталость, проблемы с пищеваринием и неврологические отклонения могут говорить о развитии постковидного синдрома у переболевших коронавирусом. Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

Самые серьезные осложнения — возможные проблемы с сердцем, утверждает врач. Они могут проявиться в виде аритмии, сердечной недостаточности, миокардита, инфаркта миокарда. При этом коронавирус даже может повредить мозг, проникнув в него через обонятельные рецепторы, а также нарушить работу парасимпатической и симпатического отделов вегетативной нервной системы.

«Следствием этого становятся тревожные расстройства, головные боли, головокружения, проблемы со сном, шум в ушах, потеря вкуса и обоняния, появление таких ощущений, как булавки, иглы и онемение», — добавил Верткин.

Ранее группа ученых из Массачусетской и Гарвардской медицинских школ в США предупредили об опасном последствии длительного заболевания коронавирусом для детей и подростков.