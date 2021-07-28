Главный редактор The Insider сообщил, что к нему пришли с обыском

Главный редактор интернет-издания The Insider (администратор его доменного имени признан иноагентом в России) Роман Доброхотов сообщил, что сотрудники правоохранительных органов в Москве пришли к нему с обыском. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Кажется, у меня обыск. В дверь моей квартиры на Литовском бульваре стучится полиция», — сказал он. Отмечается, что после этого связь с главредом прервалась.

Против Доброхотова возбуждено уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, заявила РИА «Новости» адвокат главреда The Insider Сталина Гуревич.

«Возбуждено уголовное дело после статьи о том, что российское министерство обороны сливает информацию о сбитом Боинге через нидерландского журналиста», — отметила юрист.

Ранее министерство юстиции пополнило список иноагентов, включив в него юридическое лицо «The Insider SIA», которое является администратором доменного имени интернет-издания The Insider. Согласно обновленным данным реестра, юрлицо «The Insider SIA» зарегистрировано в Риге 26 июня 2015 года.

В список иноагентов также вошли заместитель главного редактора издания «Проект» (признано в России нежелательной организацией) Михаил Рубин, сотрудники СМИ Софья Гройсман и Юлия Апухтина, корреспондент «Открытых Медиа» Илья Рождественский, и журналист Алексей Постернак.