СК начал проверку хлопка газа в жилом доме Барнаула

СК РФ по Алтайскому краю проводит доследственную проверку хлопка газо-воздушной смеси в жилом доме Барнаула. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В настоящее время следователи СК проводят осмотр места происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка лицам, в чьи обязанности входит своевременное обслуживание газового оборудования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной инцидента могло стать неисправное газовое оборудование.

Ранее стало известно, что в результате хлопка пострадали двое человек: 69-летняя женщина и 7-летний ребенок. Сейчас на месте ЧП находятся оперативные ведомства и глава Барнаула Вячеслав Франк.

Ранее взрыв бытового газа произошел в одной из гостиниц Геленджика. Число жертв выросло до двух человек: обрушились перекрытия и внешняя стена здания. В общей сложности из здания, в котором произошел инцидент, было эвакуировано 50 человек.