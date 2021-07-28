В Москве в среду ожидается до +28°С

Синоптики прогнозируют, что в Москве в среду, 28 июля, столбики термометров покажут до +28°С. В городе будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, следует из данных Гидрометцентра России.

Согласно информации метеоспециалистов, температура столичного воздуха днем будет колебаться в пределах +26...+28°С. Ожидается южный ветер до 10 м/c.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +16...+18 °С. Прогнозируется слабый ветер. Атмосферное давление днем составит 747 мм рт. ст., а ночью — 743 мм рт. ст. В ночное время, как ожидается, пройдет дождь, местами с грозой.

Ранее Гидрометцентр пообещал затяжные дожди в центре России. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что дожди придут в столичный регион в среду, однако погода при этом будет оставаться теплой.

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