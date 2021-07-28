Российским дачникам напомнили о «штрафе за деревья»

Дерево, находящееся на дачном участке у россиянина, может привести к ряду сложностей, в том числе штрафу. Об этом «Прайм» сообщил гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

По его словам, грозит штраф в случае, если дерево спилят без согласования с администрацией поселения.

«Также следует помнить, не является ли ваш участок, примыкающим к лесному фонду. В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством — даже некоторые поселки находятся в лесном фонде», — предупредил Петропольский.

Он подчеркнул, что даже когда дерево больное, угрожает жизни и здоровью, лучшего выяснять у администрации, возможно ли срубить дерево. Вероятно, оно может относиться к категории ценных.

При выявлении нарушения дачника могут оштрафовать. Размер штрафа зависит от региона, в частности, в столице он достигает 4,5 тыс. рублей (ст. 4.19 КоАП Москвы).

Ранее дачникам посоветовали воздержаться от работы на участке в дневное время.