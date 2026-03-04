Франция отправила военные истребители в ОАЭ

Франция разместила истребители Rafale над воздушным пространством Объединенных Арабских Эмиратов для защиты своих военных баз в этой стране. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает CNN.

Дипломат не уточнил, какие именно задачи выполняли эти самолеты, и участвовали ли они в уничтожении беспилотников или ракет, которые могли представлять угрозу для баз.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон во время обращения к нации заявил, что его страна участвовала в отражении ударов Ирана по странам Ближнего Востока. По его словам, у Франции есть соглашения о военном сотрудничестве с ОАЭ, Кувейтом и Катаром. Также политик пообещал «проявить солидарность» в отношениях с Ираком и Иорданией.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Дональд Трамп объяснил удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ.

Ранее в МИД Ирана предостерегли европейские страны от вступления в войну.