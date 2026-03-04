Тренер объяснил, когда можно начинать пробежки на улице

Бегать на улице можно в любую погоду. Однако новичкам важно брать во внимание состояние дороги, поскольку лед, снег и глубокая грязь увеличивают риски подвернуть ногу или навредить коленям. Об этом РИАМО рассказал тренер Олег Истцив.

Специалист объяснил, что связки и мышцы тех, кто только начинает уличные пробежки, не готовы к экстремальной нагрузке из-за покрытия под ногами. Поэтому приступать к занятиям на свежем воздухе следует только после того, как асфальт станет сухим и чистым хотя бы на 80% маршрута.

Тренер отметил, что утверждение, что во время бега на улице можно застудить легкие, является мифом. Даже прохладный воздух успевает согреться в организме, пока проходит по дыхательным путям.

«Реальная проблема начинающих — это экипировка. Люди выходят в теплых куртках, через километр мокрые насквозь, а любой ветерок на остановке — и вы на больничном. Одевайтесь так, будто на улице на 7-10 градусов теплее, чем показывает термометр. Вам должно быть зябко и свежо, пока вы стоите на месте перед стартом, это нормально», — подчеркнул эксперт.

Он также напомнил о необходимости проводить качественную суставную разминку до начала тренировки. При этом важно делать это в теплом помещении, чтобы оказаться на холоде уже с разогретыми мышцами.

До этого журнал British Journal of Sports Medicine (BJSM) сообщил, что регулярная физическая активность значительно снижает симптомы депрессии и по эффективности сопоставима с психотерапией и медикаментозным лечением. Согласно исследованию, полезными являются все виды упражнений, но наибольший эффект показывают аэробные нагрузки — бег, быстрая ходьба и велоспорт.

