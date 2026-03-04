Размер шрифта
В России замедлился рост деловой активности в сфере услуг

S&P Global: в России PMI в сфере услуг в феврале снизился до 51,3 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в феврале 2026 года снизился до 51,3 пункта против 53,1 пункта месяцем ранее. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование S&P Global.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление. По словам аналитиков. февральский показатель свидетельствует о скромном, но более мягком росте производства.

Исследование показало, что в середине первого квартала объем новых продаж в российских сервисных компаниях увеличивается четвертый месяц подряд. Устойчивый рост связан с дальнейшим улучшением клиентского спроса, однако его темпы замедлились и достигли минимального уровня с ноября 2025 года.

В феврале также фиксировался заметный рост производственных затрат. Хотя инфляция издержек снизилась по сравнению с январским максимумом за два года, она осталась второй по темпам роста с января 2025 года. Некоторые компании продолжают связывать это с повышением НДС с поставщиков, тогда как другие указывали также на подорожание топлива и коммунальных услуг.

Одновременно в феврале резко выросли отпускные цены в сфере услуг. Темпы увеличения издержек производства стали вторыми по величине с октября 2023 года, поскольку компании стремились компенсировать рост затрат повышением цен на свою продукцию, отметили в S&P Global.

Ранее Центробанк снизил ключевую ставку, ожидая более стабильный экономический рост.

 
