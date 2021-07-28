Четыре сотрудника ДПС задержаны по подозрению во взятке в Краснодаре

В Краснодаре были задержаны четверо инспекторов ДПС, их подозревают в получении взятки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Специалисты отдела собственной безопасности выкладывали на капот служебной машины большое количество купюр. По предварительным данным, всего было найдено порядка 1 млн. рублей в салонах автомобилей. Задержанные, которые подозреваются в совершении преступления, не уточнили, откуда такие деньги.

С жалобой на работников ДПС обратился водитель, задержанный, предположительно, за езду в нетрезвом состоянии. Он сказал, что после дачи взятки в 50 тыс. рублей, инспекторы отпустили его.

Задержанных заподозрили в злоупотреблении (и превышении) должностными полномочиями и получении взятки. ГУ МВД России по Краснодарскому краю начало расследование.

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