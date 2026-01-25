Размер шрифта
Трампа призвали извиниться за слова об операции в Афганистане

Экс-глава МО ФРГ: Трампу стоит извиниться за слова о НАТО и Афганистане
IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

Бывший министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг в интервью Bild раскритиковал заявление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который преуменьшил роль союзников по НАТО в операции в Афганистане.

«Гротескное искажение фактов. И пощечина всем раненым и семьям погибших, а также солдатам, сражавшимся бок о бок со своими американскими товарищами в составе альянса НАТО», — сказал экс-министр обороны ФРГ.

Гуттенберг отметил также, что «извинения были бы уместны». При этом он не ожидает подобного шага от американского лидера.

Заявления Трампа также подверг критике представитель немецкой фракции ХДС/ХСС Томас Эрндль. Он отметил, что глава Белого дома «оскорбил всех ветеранов НАТО, которые поддерживали США после 11 сентября 2001 года, и особенно тех, кто так и не вернулся домой к своим семьям». По его словам, настоящая роль главы государства определяется уважением, в том числе ко всем членам альянса, которые ежедневно отстаивают безопасность их территорий.

До этого Трамп заявил, что не знает, будут ли союзники США по НАТО «рядом», если Америка будет в них нуждаться. По словам главы Белого дома, когда США отправили войска в Афганистан, союзники «оставались немного позади, подальше от линии фронта».

Ранее премьер Италии Мелони раскритиковала Трампа.

