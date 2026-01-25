Размер шрифта
Общество

Москвичей предупредили о полуметровых сугробах в начале следующей недели

Синоптик Тишковец: в Москве в начале недели выпадет половина нормы осадков
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Москве в начале следующей недели ожидается снегопад, который принесет в столицу больше половины месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, во вторник, 27 января, Москву «накроет многоярусная облачность теплого атмосферного фронта, сопровождаемая пушистыми хлопьями». В городе выпадет до 22 мм осадков, а видимость ухудшится до 1-4 км. При этом столбики термометров в столице ночью поднимутся до -7...-10°C, а днем — до -3...-6°C, отметил специалист.

Тишковец добавил, что в среду, 28 января, снегопад продолжится, но снизит свою интенсивность. Ожидается, что в столице выпадет до 9 мм осадков, а температура воздуха составит от -3°C до -8°C.

«Таким образом, за двое суток на Москву обрушится до 31 мм осадков, или чуть более половины месячной нормы. В результате выпадения снега-«пухляка», белое покрывало, толщина которого сейчас на главной московской метеостанции ВДНХ составляет 30 см, впервые в сезоне превратится в полуметровые сугробы!» — написал синоптик.

Несколькими часами ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в Москве к началу новой недели после морозов станет существенно теплее. По ее данным, первыми признаками изменения характера погоды являются падение атмосферного давления и усиление юго-восточного ветра.

Ранее в Московском регионе ударили тридцатиградусные морозы.

