Турецкий парламентарий исключил сделку с признанием Крыма

Депутат Великого национального собрания Турции Озтюрк Йылмаз, возглавляющий Партию обновления, назвал взаимное признание Анкарой Крыма и Кипра Москвой нереалистичным сценарием, передает РИА «Новости».

«Крым и Северный Кипр не тождественны по статусу, поэтому не подлежат аналогичным действиям в отношении их признания. Крым был присоединен Россией в качестве части своей территории. Северный Кипр — независимое государство, признания которого хочет Турция», — заявил Йылмаз.

Однако невозможность заключить сделку сейчас, не означает, что Анкрара никогда не признает Крым российским, добавил он. По его словам, если Турция когда-нибудь присоединит Северный Кипр, то он примерно сравняется по статусу с Крымом.

Слова Йылмаза связаны с заявлением профессора турецкого университета Малтепе Хасана Унала. Он предположил, что Анкара признает фактический статус Крыма, если Москва первой признает независимость Турецкой республики Северного Кипра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя гипотетическую сделку, заявил, что российские регионы не могут быть и никогда не будут предметом каких-либо сделок.

Греческая и турецкая общины разделили остров Кипр в 1974 году. Через девять лет на северной части острова была провозглашена Турецкая республика, мировое сообщество не признало новое государство.

Ранее предложение признать независимость Северного Кипра в обмен на признание Крыма оценила депутат Государственной думы Наталья Поклонская.