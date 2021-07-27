Переменная облачность и до 29 градусов тепла ожидается в Москве во вторник 27 июля, следует из данных Гидрометцентра.

Днем в столице будет 27-29 градусов тепла. Ветер переменный 2-7 м/с. Ночью температура снизится до 14 градусов, будет безветренно.

Осадков не ожидается. Атмосферное давление — около 752 мм ртутного столба.

В Московской области прогнозируют температуру в диапазоне 25 -30 градусов. В ночь на 28 июля в регионе будет немного холоднее, чем в Москве — около 11 градусов.

Ранее жителей Европейской части России предупредили об опасной погоде.