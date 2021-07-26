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В ВОЗ призвали изучить вопрос о синдроме Гийена-Барре после вакцинации

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Александр Гальперин/РИА «Новости»

Вопрос возникновения синдрома Гийена-Барре как одного из редких побочных эффектов после вакцинации векторными вакцинами требует тщательного изучения. Об этом заявили в подкомитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19, сообщает ТАСС.

На основе полученных данных из ЕС, США и ряда других стран, эксперты зафиксировали наличие «сообщений о редких случаях синдрома Гийена-Барре» после прививок векторными аденовирусными вакцинами от COVID-19.

«Требуется больше скрупулезных изысканий с использованием данных из альтернативных источников и эффективных исследовательских схем, а также необходимо сравнение [побочных эффектов] у вакцинированного и невакцинированного населения», — говорится в сообщении подкомитета.

В организации рекомендовали медицинским работникам проводить мониторинг и информировать население обо всех побочных явлениях вакцинации, включая упомянутый синдром. В частности, следует предупреждать тех, кто прививается от COVID-19 вакцинами британско-шведской компании AstraZeneca и компании Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson.

Получившим эти препараты в случае возникновения симптомов синдрома Гийена-Барре (слабость, паралич и трудности при ходьбе) следует немедленно обратиться за медицинской помощью. В то же время в подкомитете подчеркнули, что «потенциальная польза» от этих прививок «продолжает перевешивать потенциальный риск синдрома Гийена-Барре, особенно с учетом растущего распространения более заразного варианта «дельта».

Ранее ученые из Королевского колледжа Лондона проанализировали статьи, посвященные клиническим испытаниям противокоронавирусных вакцин, которые были опубликованы между 1 января 2020 года и 21 июня 2021 года. Авторы выбрали объектами исследования четыре используемые в Великобритании вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

В выборке оказались 15 тыс. пациентов, из которых порядка 4 тыс. человек испытывали после вакцинации «похожее на COVID-19» состояние. К общим симптомам, возникающим как после заражения коронавирусом, так и после вакцинации от него ученые отнесли утомляемость, боль в мышцах, головную боль и лихорадку.

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