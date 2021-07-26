В Египте рассказали, когда ждут российских ревизоров

Министр гражданской авиации Египта Мухаммед Манар Инаба заявил, что страну посетит российская делегация, которая перед возобновлением авиасообщения оценит эпидемиологическую обстановку на курортах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местную газету «Аль-Масри аль-Яум».

Чиновник отметил, что Египет сделал все необходимое для безопасности российских туристов в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. В частности, аэропорты этих городов получили международные свидетельства, подтверждающие соблюдение там необходимых антикоронавирусных мер.

В Египте, население которого превышает 100 млн человек, во время пандемии было зарегистрировано 284 тыс. случаев заражения COVID-19. Число погибших от связанных с коронавирусом осложнений составило более 16 тыс. человек. В последнее время эпидемиологическая обстановка в стране стабилизирована: заболеваемость коронавирусом не превышает 50 новых случаев в сутки — в конце весны этот показатель достигал тысячи зараженных.

Ранее сообщалось, что Россия с августа возобновляет рейсы на курорты Египта. Кроме того, с 9 августа будет возобновлено авиасообщение с Молдавией, Бахрейном и Доминиканой, увеличено количество рейсов в Сирию.

До этого эксперт прокомментировал отказ авиакомпаниям в допуске на полеты на курорты Египта.