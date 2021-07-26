В ВОЗ предупредили о новой вспышке COVID-19 на Украине

Новая вспышка коронавирусной инфекции ожидается на Украине в конце лета или к началу осени, заявил руководитель регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ярно Хабихт. Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

«Исходя из имеющихся данных, широкого распространения штамма «дельта», мер охраны общественного здоровья и социальных мероприятий, охвата вакцинацией и других параметров, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа — начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации», — сказал специалист.

По словам руководителя регионального бюро ВОЗ, на сегодняшний день вакцинация от COVID-19 остается эффективным средством избежания тяжелого течения болезни и летального исхода, а также предотвращения распространения штаммов коронавируса в стране.

Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов сообщил, что штамм коронавирусной инфекции «дельта» впервые зафиксировали на территории Украины.

Ученые со всего мира заявляют об опасности «индийского штамма» SARS-CoV-2, в том числе для прошедших вакцинацию: у этого вида вируса есть две основные мутации в рецепторосвязывающем домене, которые примерно в два-три раза снижают иммунную защиту у привитых и переболевших.