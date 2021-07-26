Карельские строители нашли массовое захоронение

В Республике Карелия на строительной площадке обнаружили останки 140 человек. Об этом сообщил региональный следственный комитет на своем сайте.

«Установлено, что при проведении ландшафтных работ на земельном участке вблизи поселка Тиурулла Лахденпохского района Республики Карелия при работе экскаватора в грунте обнаружены скелетированные останки и три черепа человека», — говорится в пресс-релизе.

Ведомство отмечает, что после обнаружения человеческих костей строительство приостановили, а на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

В поисках останков также приняли участие представители общественной организации «Союз поисковых отрядов Карелии». На поверхность было поднято множество костей, по предварительной оценке под строительной площадкой были похоронены порядка 140 человек. Кроме того, были обнаружены предметы быта.

Согласно заключению экспертов, смерть людей наступила более 100 лет назад. Для выяснения обстоятельств, при которых появилось массовое захоронение, следователи привлекли историков и археологов.

Ранее в Финляндии обнаружили останки аристократки, родившей после смерти.