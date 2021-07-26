В Belavia объяснили экстренную посадку самолета в Москве, летевшего в Анталию

В Belavia раскрыли причины экстренной посадки самолета в московском аэропорту Домодедово, следовавшего из Минска в Анталию.

По данным перевозчика, во время полета сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа.

«Пассажирам будет предоставлено питание, запасной самолет будет отправлен в самое ближайшее время для доставки пассажиров в Анталию», — уточнили в пресс-службе компании.

В авиакомпании принесли извинения пассажирам и пообещали предпринять все усилия для того, чтобы доставить пассажиров к месту назначения в максимально короткий срок.

Ранее самолет Boeing 737, направлявшийся из Минска в Анталию, подал сигнал бедствия над Воронежской областью. Он получил разрешение приземлиться в Воронеже, однако принял решение садиться в московском аэропорту Домодедово для более оперативного решения технических проблем. По данным источника, авиалайнер приземлился с одним выключенным двигателем.