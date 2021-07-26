Итоги пострегистрационных испытаний «ЭпиВакКороны» подведут к осени

Окончательные итоги пострегистрационных исследований вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона» будут подведены к осени 2021 года. Об этом сообщается на странице препарата в Instagram.

В настоящее время исследование с участием 3 000 добровольцев от 18 лет проводится на базе восьми медицинских организаций в Москве, Московской области, Казани, Тюмени и Калининграде.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявлял, что итоговые данные испытаний «Спутника V» подготовят к октябрю, а остальных российских вакцин — в конце 2021 и начале 2022 года.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».