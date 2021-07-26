Названо число россиян, впервые заболевших раком в 2020 году

Число выявляемых впервые у российских пациентов злокачественных новообразований снизилось за прошлый год. Количество подтвержденных случаев рака рассчитывается на 100 тыс. населения, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава РФ.

При этом число соотечественников с раком последовательно увеличивалось, начиная с 1995 года.

«Число впервые выявленных злокачественных новообразований в Российской Федерации на 100 000 населения: 1995 год – 279,1... 2019 год – 436,3, 2020 год – 378,9», — поясняют в сборнике министерства.

За прошлый год, как уточняется, впервые обнаружили 556 036 злокачественных новообразований.

Больше всего злокачественных заболеваний из расчета на 100 тысяч населения подтверждено в Севастополе, Сахалинской и Самарской областях. При этом меньше всего случав онкологии в республиках Дагестан, Чечня и Ингушетия.

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