Американские врачи сообщили о вспышке неизлечимой инфекции

Устойчивый к лекарствам грибок Candida auris распространился в нескольких больницах Техаса и Вашингтона, пишет New York Times.

Отмечается, что впервые инфекцию зафиксировали в США в начале этого года. Примерно треть пациентов, заразившихся инфекцией, умерли в течение месяца, еще у нескольких пациентов из-за грибка развилась инфекция кровотока.

Врачи уточняют, что заболевшие Candida auris были ослаблены перенесенным недомоганием или серьезно больны, для здоровых людей возбудитель относительно безвреден.

В частности, COVID-19 способствовал развитию инфекции у пациентов, отмечают специалисты.

Candida auris чаще всего заражаются люди с ослабленной иммунной системой, он распространяется в закрытых помещениях — больницах и домах престарелых. Впервые возбудитель грибковой инфекции обнаружили в 2009 году в Японии.

Он наиболее опасен при попадании в кровоток, сердце или мозг. Размножаясь, грибок может вызвать инвазивный кандидоз (фунгемию). Грибок полирезистентен — нечувствителен сразу к нескольким классам противогрибковых препаратов.

Ранее сообщалось, что в больницах Техаса четыре человека погибли от Candida auris.