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Мясников перечислил неочевидные симптомы инфаркта

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал признаки надвигающегося инфаркта, которые тяжело распознать.

По его словам, наиболее частыми симптомами этого опасного явления являются боль в груди, одышка, повышенная потливость и чувство слабости. Помимо основных признаков, существуют также те, которые могут показаться на первый взгляд не предвещающими проблем с сердцем симптомами. В частности, боли в области шеи, плеча или челюсти, спутанность речи, вздутие живота и изжога.

«Если вы попали к врачу, ваша смертность — 3-6%, если не попали вовремя, ваша смертность — 33%. Поэтому надо знать свои риски для инфаркта», — подчеркнул Мясников.

Врач также указал на то, что главными факторами риска считаются возраст, наследственность, курение, уровень холестерина, сахара и артериальная гипертония. Также негативное влияние оказывают отсутствие физической активности и проблемы с лишним весом.

Ранее врачи рассказали, какие виды боли могут быть признаками инфаркта.

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