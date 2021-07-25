Назван регион «лидирующий» по числу пациентов с психическими расстройствами

Чукотка оказалась «лидером» по числу пациентов с психическими расстройствами в 2020 году из расчета на 100 тыс. населения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные статистического сборника Минздрава РФ.

«Психические расстройства и расстройства поведения на 100 тыс. всего населения: Чукотский автономный округ - 10012,3, Еврейская автономная область - 6437,6, Алтайский край – 5834,9», — говорится в сборнике.

Меньше всего россиян с психическими расстройствами проживают в Чечне, где на 100 тыс. населения оказалось 1555,6 больных. Также низкие показатели оказались в Ингушетии — 1674,6 и Москве – 2005,5.

Ранее Минздрав назвал самые здоровые регионы России. Так, самые здоровые люди в России живут в Чеченской Республике, Кабардино-Балкарии и Еврейской автономной области, там зарегистрировано меньше всего заболеваний из расчета на 100 тыс. населения.