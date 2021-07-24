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В Сочи погиб человек в районе вышедшей из берегов реки Мацесты

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Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Сочи погиб человек в районе вышедшей из берегов реки Мацесты, еще трое пропали, передает ТАСС со ссылкой на Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

«Три человека пропали, один человек погиб. Они были в машине. Один из них смог выбраться, его тело обнаружили ниже по реке рано утром», — рассказали спасатели.

В СУ СК России по Краснодарскому краю уточнили, что один из пропавших — ребенок. Предварительно установлено, что водитель автомобиля съехал с моста через Мацесту, из-за чего машина оказалась в воде.

В краевой прокуратуре в свою очередь сообщили, что в момент происшествия в машине было пять человек, однако один из них вышел из салона, сославшись на то, что это опасно. По информации ведомства, спасатели обнаружили тело сотрудника полиции, который находился не при исполнении.

Ранее сообщалось, что в Сочи река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня.

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