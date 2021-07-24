В России выявлено 23 947 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявлено 23 947 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Днем ранее было зарегистрировано 23 811 случаев инфекции.

Отмечается, что у 10,2% заболевших не было клинических проявлений коронавируса. За минувшие сутки жертвами COVID-19 стали 799 человек, при этом вылечились 21 952 пациента.

Лидерами по количеству заболевших за последние 24 часа стали Москва (3 376), Московская область (2 096), Санкт-Петербург (1 937). Меньше всего случаев инфекции выявлено в Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (15).

В общей сложности в России с начала пандемии зарегистрировано 6 102 469 случаев коронавируса. За весь период умерли 153 095 человек, выздоровели 5 471 956 человек.

Ранее педиатр, вирусолог Евгений Тимаков заявил, что прививка от коронавируса в случае успешного испытания вакцины для детей может быть показана в первую очередь подросткам от 14 до 18 лет.