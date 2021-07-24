Названы регионы России с наибольшей долей людей с ожирением

Минздрав РФ представил данные о регионе с наибольшей долей людей с ожирением на 100 тысяч человек в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, больше всего страдающих ожирением граждан проживают в Алтайском крае, Удмуртии, Смоленской области и Ленобласти. Меньше всего людей с ожирением в прошлом году было зарегистрировано в Чечне, Еврейской автономной области, Приморском крае и Ингушетии.

Всего в России в 2020 году было зарегистрировано 1,9 млн больных ожирением, что почти на 300 тысяч меньше, чем годом ранее.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал ожирение «национальным бедствием России». Также он рассказал о самом опасном жире в теле человека.