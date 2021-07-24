Один человек погиб при падении самолета под Хабаровском

Один человек погиб, еще один пострадал при падении легкого самолета недалеко от Хабаровска, сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу.

Отмечается, что самолет упал, взлетая с аэродрома Калинка, за пределами ВПП. Возгорания не произошло.

По данным ЕДДС, на борту были двое — мужчина и женщина. Мужчина не выжил, женщина получила травмы. Их тяжесть пока не известна, пострадавшая направлена в одну из краевых больниц.

На месте крушения работают сотрудники следственных органов, уточнятся обстоятельства и подробности случившегося.

Также Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку по факту падения.

Ранее сообщалось, что легкомоторный самолет упал в нескольких километрах от Хабаровска.