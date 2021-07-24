Легкомоторный самолет упал под Хабаровском

Легкомоторный самолет упал в нескольких километрах от Хабаровска, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

«Есть информация о падении легкого самолета, на место выехала оперативная группа. По пострадавшим и погибшим пока ничего не знаем, группа пока не добралась», — заявили в ведомстве.

По данным СМИ, самолет упал в окрестностях села Калинка, на борту были два человека. По предварительным данным, один из них погиб в результате крушения.

Подробности ЧП уточняются, официальных данных о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что самодельный самолет упал в Иваново.