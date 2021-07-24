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Женщина получила удар в живот, защищая тротуарную плитку в Екатеринбурге

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Защищая тротуарную плитку, выложенную возле домов в ЖК «Западный» в Екатеринбурге, женщина получила удар в живот от учредителя компании-застройщика, сообщает региональное издание E1.

Директор УК «Мастер», обслуживающей несколько домов жилищного комплекса, Марина Савина заметила, что возле ЖК начали разбирать тротуарную плитку, и решила разобраться, в чем дело.

«Я увидела, что плитку просто разбирают и вывозят. Вызвала полицию, потребовала приостановить работы до приезда полиции. Рабочие, которые все это делали, меня просто не пустили», — сообщила женщина.

По ее словам, учредитель компании-застройщика ЖСК считает плитку своей собственностью и отрицает, что эта территория принадлежат жильцам. В ходе споров между женщиной и учредителем произошел конфликт — Савина получила удар в живот. Она предоставила правоохранителям видео, где зафиксирован удар.

По словам пострадавшей, сейчас ей больно дышать и принимать пищу — она предполагает, что придется лечь в больницу.

Ранее сообщалось, что прыгавшего на голове у студента-медика мужчину задержали в Екатеринбурге.

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