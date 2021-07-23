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МИД призвал европейских политиков опираться на научные данные при оценке «Спутника V»

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

В министерстве иностранных дел России пожелали европейским политикам опираться на западные научные материалы, в частности на публикацию в журнале Nature, при оценке российской вакцины «Спутник V». Об этом сообщается в Facebook-аккаунте министерства.

«Очень желаем <...> опираться на западные научные материалы, а не политическую пропаганду в интересах недобросовестной конкуренции. Не помешает и вспомнить хотя бы о том, что речь идет о жизни и здоровье людей, а не геополитических противоречиях и упущенной выгоде фармацевтических корпораций», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что авторы статьи в научном журнале при обосновании безопасности и эффективности вакцины приводят различные мнения признанных специалистов в области вирусологии, а также результаты исследований, проведенных в различных государствах мира.

«Аргументы подтверждают тезис о том, что накапливаемый опыт применения «Спутника V» становится лучшим доказательством надежности российской разработки», — подчеркнули в МИД.

Кроме того, в ведомстве рассказали, что позитивные оценки данной вакцины содержатся также в статье группы экспертов из Сан-Марино и Италии, опубликованной 8 июля 2021 года на медицинском портале EClinicalMedicine.

«Рады, что настоящие ученые высоко оценили эффективность нашей разработки — это, без лишней скромности, заслуженное признание труда российских медиков и исследователей. Такой деполитизированный подход мы всецело приветствуем», — добавили в министерстве.

Ранее глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что к настоящему времени 35 млн человек получили первый компонент вакцины от коронавируса.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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