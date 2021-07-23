РФПИ прокомментировал ход поставок «Спутника V» в Аргентину

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) прокомментировал ход поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентину.

«РФПИ приветствует заявление министра здравоохранения Аргентины о том, что работа в рамках контракта по поставке российской вакцины «Спутник V» продолжается и речи о пересмотре его условий или разрыве не идет», — говорится в заявлении представителя фонда.

По его словам, увеличение производства «Спутника V» произойдет уже в сентябре 2021 года, во многих странах, в том числе в Аргентине, будут вскоре введены в эксплуатацию дополнительные производственные мощности.

Ранее газета La Naciоn сообщила, что советница президента Аргентины Сесилия Никколини направила руководству РФПИ письмо 7 июля. В нем говорилось о необходимости срочно прислать партию второго компонента «Спутника V». Позже Никколини уточнила, что стороны «находятся в постоянном, почти ежедневном контакте» по поводу поставок вакцины в Аргентину. Также она добавила, что письмо не является угрозой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержку поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» в Аргентину. По его словам, обязательства поставок вакцины на внешний рынок обязательно будет выполняться.