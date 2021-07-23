Роспотребнадзор: не менее 80% сотрудников должны быть защищены от COVID-19

Для стабилизации ситуации по коронавирусу защиту от патогена должны иметь не менее 80% сотрудников. Об этом сообщается в совместном заявлении Минтруда России и Роспотребнадзора.

«Необходимо обеспечить уровень коллективного иммунитета не менее 80% от списочного состава коллектива, с учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных», — говорится в документе.

Таким образом, непривитые по медицинским причинам сотрудники могут составлять не более 20% от коллектива.

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты совместно с Роспотребнадзором заявили, что работодатель должен уволить сотрудника при отказе от вакцинации без медицинского отвода.

Также в Минтруде подтвердили, что работодатель может предоставить выходной для вакцинации. День, выделенный сотрудникам на вакцинацию, может быть выбран работодателем на свое усмотрение, при этом выходной будет считаться дополнительным днем отдыха.