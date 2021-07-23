«Справедливая Россия — За правду» хочет вернуть Волгограду одно из исторических названий

Партия «Справедливая Россия — За правду» разрабатывает законопроект о возвращении Волгограду одного из исторических названий, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сопредседателя партии Захара Прилепина.

«Осенью мы обязательно внесем законопроект о переименовании города Волгоград в город Сталинград. Надеемся на поддержку наших избирателей и жителей Волгограда», — заявил Прилепин.

По мнению писателя и политика символизм возвращения Волгограду прежнего названия важен, так как в Восточной и Западной Европе главным признаком русофобии стал антисоветизм.

Председатель партии Сергей Миронов, тем не менее, считает, что переименование Волгограда в нынешней ситуации не является самым важным вопросом.

«Мне не понаслышке известно, что жители Волгограда прекрасно понимают: любое переименование - это очень большие деньги и масса бюрократической работы. Ведь придется переписывать не только таблички на въезде в город, но и множество документов – от устава города до паспортов его жителей. Поэтому горожане в большинстве своем уверены, что лучше пустить эти деньги и силы на развитие Волгограда», — заявил Миронов,

Политик отметил, что для Волгограда есть и другое альтернативное название — Царицын, так как под этим названием город и появился в 1589 году.

Ранее Прилепин предложил КПРФ создать коалицию в новом созыве Госдумы.