ООН: засухи унесли жизни более полумиллиона человек за последние 50 лет

Засухи за последние полвека стали причиной смерти 650 тыс. человек по всему миру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную метеорологическую организацию (ВМО), входящую в состав ООН.

«Из 10 крупнейших катастроф к наибольшему числу смертей за последние 50 лет привели засухи (650 тыс. погибших), штормы (577 232), наводнения (58 700) и экстремальные температуры (55 736)», — заявило ВМО.

Организация уточняет, что это часть сведений сведений, которые будут опубликованы в докладе, посвященному смертности и экономическому ущербу, связанным с климатом, погодой и водой (1970–2019 гг.) в сентябре 2021 года.

Кроме того, в исследовании будет отражен экономический ущерб, который нанесли природные катаклизмы. Так, штормы и наводнения стали одними из самых разорительных — $521 млрд и $115 млрд соответственно.

«Связанные с погодой, климатом и водой риски становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата», — резюмировал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

По его словам, затяжные проливные дожди все чаще несут на себе отпечаток глобального потепления.

Ранее ООН сообщила, что в Северной Корее голодает почти половина населения.

экономического ущерба, вызванного катастрофами, то в первую десятку вошли штормы (521 млрд долларов) и наводнения (115 млрд). Бедствия, имеющие отношение к климату, погоде и воде, стали причиной 45% всех смертей и 74% суммарного экономического ущерба, связанного с катастрофами.