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Педагоги колледжа в Костроме получили премии по 50 копеек

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Depositphotos

Преподавателям Костромского автотранспортного колледжа выплатили премии по 50 копеек, сообщает «Подъем» со ссылкой на замдиректора учреждения Юлию Присяжную.

По ее словам, руководство колледжа в последние годы не выплачивало стимулирующие премии за стаж работы, несмотря на то, что вознаграждение было предусмотрено и постановлением губернатора, и приказом регионального департамента образования и науки.

Присяжная рассказала, что после ее обращения в суд руководством учебного заведения было принято решение выплатить задним числом 50 копеек педагогам со стажем от 5 до 10 лет и 2,5 рубля — со стажем более 20 лет.

«Людям просто выкручивают руки, члены совета не виноваты. Премии в таком размере выплатили за период с 2019 года по март 2021 года. Лично мне выплатили 67 рублей 50 копеек. Это верх цинизма», — подчеркнула замдиректора колледжа.

В департаменте образования и науки Костромской области изданию заявили, что с апреля эти премии увеличились в тысячу раз: за стаж от 5 до 10 лет теперь ежемесячно платят 500 рублей, за стаж более 20 лет — 2500 рублей.

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