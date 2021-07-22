Белорусская ассоциация журналистов будет оспаривать предупреждение Минюста

Белорусская ассоциация журналистов в своем Telegram-канале сообщила о намерении оспаривать предупреждение, на основе которого министерство юстиции Белоруссии подало исковое заявление о ликвидации.

«Мы категорически не согласны с претензиями минюста и будем оспаривать это предупреждение», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что БАЖ нарушил третью статью 27 закона РБ «Об общественных объединениях». Вопрос о ликвидации организации рассмотрит Верховный суд страны. Как заявили в минюсте, организация признала выявленные нарушения, но в установленный срок не предприняла мер по устранению нарушений.

Белорусская ассоциация журналистов была основана в 1995 году. Это неправительственная общественная организация, выступающая в защиту прав журналистов и принципов свободной и профессиональной журналистики.

До этого в Белоруссии сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офисы сразу нескольких общественных организаций: правозащитный центр «Весна», издание «Имена», движение «За свободу», организация «Батьковщина» и БАЖ.