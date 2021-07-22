Жители России пожаловались на опустевшие полки «Пятерочки»

Покупатели из разных городов России пожаловались на опустевшие полки «Пятерочки».

В магазинах не хватает напитков, колбасных изделий, средств гигиены, муки и дрожжей.

В X5 Retail Group заявили, что на спрос повлияла погода.

«Это просто из-за жаркой погоды немножко не подрассчитали спрос. Наращиваем мощности логистические и стараемся восстановить ситуацию. Там не только напитков не хватает — ещё есть отдельные товары. Точно с водой были сбои. Надеемся, максимально оперативно решить вопрос», — рассказали «Подъему» в управлении по связям с общественностью компании.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) заявили, что реализация законопроекта Минприроды об ответственности производителей за утилизацию товаров и упаковки может привести к сокращению ассортимента товаров в магазинах и у онлайн-продавцов.

В Минприроды России опровергли эти заявления, отмечая, что производители несут ответственность за утилизацию товаров и упаковки уже более четырех лет. В Минпромторге в свою очередь сообщили, что не видят связи между мусорной реформой и «пустыми полками» магазинов.