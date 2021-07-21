Отметки о регистрации брака и детях будут ставить в паспортах по желанию

Отметки о регистрации или расторжении брака, а также о детях до 14 лет будут ставиться в российских паспортах по желанию граждан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постановление, подписанное премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Обязательными при этом станут отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии с регистрационного учета, а также об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста.

«По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки: о регистрации и расторжении брака... о детях (гражданах РФ, не достигших 14-летнего возраста)... о ранее выданных паспортах... о выданных действительных основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за пределами территории РФ... о группе крови и резус-факторе... об идентификационном номере налогоплательщика», — говорится в документе.

Ранее в министерстве внутренних дел Российской Федерации был подготовлен законопроект, который предполагает внести изменения на последней странице паспорта РФ, в ней будет дополнен текст памятки для гражданина. Также по желанию его владельца в документ могут быть внесены отметки о группе крови и резус-факторе, а также о причинах признания данного документа недействительным.

На сегодняшний день действующим положением о паспорте граждан Российской Федерации документ могут получить лица в возрасте: от 14 до 20 лет, от 20 лет до 45 лет, от 45 лет — бессрочно. Кроме того, по информации министерства, запланированные изменения устанавливают, что паспорт считается действительным на срок до его замены, но не позднее месяца после достижения лицом 20 и 45 лет.