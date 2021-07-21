В Крыму число заболевших коронавирусом обновило рекорд

В Крыму число заболевших коронавирусом за неделю стало рекордом, заявил глава полуострова Сергей Аксенов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, за неделю у нас антирекорд – 2767 случаев заражения коронавирусом, 1489 случаев внебольничной пневмонии», — сказал он.

Глава республики также отметил, что за семь дней скончались 54 пациента.

В свою очередь, глава управления Роспотребнадзора Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская отметила, что заболеваемость за неделю выросла еще на 11%. Она уточнила, что в Крыму наиболее распространен штамм «дельта».

Ранее сообщалось, что в Крыму ужесточили ограничения для детских лагерей из-за коронавируса.

Так, с 1 августа организации, включенные в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, а также учреждения стационарного социального обслуживания переводятся в закрытый режим при вакцинации менее 95% персонала от коронавирусной инфекции.