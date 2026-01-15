Путин указал на подмену понятия «дипломатия»

Понятие «дипломатия» все чаще подменяется односторонними действиями, вместо диалога звучит монолог тех, кто считает допустимым отдавать приказы. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время приема верительных грамот у прибывших иностранных послов, трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Дипломатия, поиск консенсуса и компромиссных развязок всё чаще подменяются односторонними, причем опасными действиями», — заявил он.

По словам главы государства, вместо диалога между странами можно слышать монолог тех, кто на правах силы считает допустимым диктовать свою волю, поучать жить и отдавать приказы.

До этого папа Римский Лев XIV во время аудиенции представителей дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом престоле, осудил «дипломатию, основанную на силе». По его словам, «слабость многосторонности» вызывает озабоченность на международном уровне.

Он добавил, что «война снова в моде» и рвение к ней распространяется. Понтифик отметил, что на данный момент в мире полностью подорван послевоенный принцип, запрещавший государствам применять силу для нарушения границ.

