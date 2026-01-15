Размер шрифта
США захватили еще один связанный с Венесуэлой танкер

Reuters: США захватили шестой по счету связанный с Венесуэлой танкер
США захватили уже шестой по счету танкер, связанный с перевозкой нефти Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters.

Агентство со ссылкой на двух неназванных американских должностных лиц уточнило, что операция прошла в Карибском море. Название судна не приводится.

В Береговой охране США, отвечая на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию, заявили, что направляют все такого рода запросы в Белый дом.

14 января Reuters сообщил, что американская администрация подала в суд ходатайство о выдаче ордеров на арест значительного количества танкеров, используемых для перевозки венесуэльской нефти. Речь идет о десятках судов, которые перевозят нефть из Венесуэлы или делали это в прошлом.

Агентство напомнило, что за последние несколько недель американские военные захватили в международных водах пять судов , которые либо в тот момент перевозили венесуэльскую нефть, либо делали это в прошлом.

Ранее журналисты назвали захват российского танкера сигналом Путину.

