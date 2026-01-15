Размер шрифта
Стало известно, что страны Ближнего Востока убедили Трампа не атаковать Иран

AFP: Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили Трампа не наносить удар по Ирану
Evelyn Hockstein/Reuters

Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили президента США Дональда Трампа не наносить удар по Ирану. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

Как уточняет агентство, государства Ближнего Востока приложили «значительные дипломатические усилия», чтобы убедить главу Белого дома не атаковать исламскую республику и дать Тегерану «шанс показать добрые намерения».

По словам неназванного саудовского чиновника, три страны предупредили Вашингтон о серьезных последствиях для региона при эскалации. Он отметил, что переговоры продолжаются для «укрепления достигнутого доверия и сохранения позитивного настроя».

15 января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на источники, что Дональд Трамп хотел бы, чтобы США нанесли быстрый и решительный удар по Ирану, который не приведет к затяжной войне.

Однако советники главы Белого дома пока не смогли гарантировать ему, что иранский режим быстро рухнет после американского военного удара. Есть опасения, что у Вашингтона может не быть всех необходимых ресурсов в регионе для защиты от ответа Тегерана.

Ранее Трампу предоставили список целей для удара по Ирану.

