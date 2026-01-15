Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Путин предложил возобновить обсуждение архитектуры безопасности

Путин предложил вернуться к обсуждению инициатив РФ по архитектуре безопасности 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27631081_rnd_0",
    "video_id": "record::c735dcc7-bd23-42f5-a9b9-3b5f7db756d1"
}

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на церемонии вручения послами верительных грамот предложил вернуться к обсуждению инициатив Москвы по новой архитектуре безопасности. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

«Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности», — заявил Путин.

По словам президента, российская сторона предлагала варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех — в США, Европе, Азии и во всем мире. Он добавил, что мировому сообществу стило бы вернуться к диалогу, чтобы обсудить возможные условия.

В ходе выступления Путин заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто как можно скорее. Он отметил, что мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Одновременно с этим президент обратил внимание на то, что ситуация на международной арене «все больше деградирует».

Ранее Путин заявил, что нужно быть готовым к чему угодно.
 
Теперь вы знаете
СМИ узнали о новом супероружии США, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+