Путин предложил возобновить обсуждение архитектуры безопасности

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на церемонии вручения послами верительных грамот предложил вернуться к обсуждению инициатив Москвы по новой архитектуре безопасности. Трансляцию мероприятия ведет Telegram-канал Кремля.

«Россия неоднократно выступала с инициативами построения новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности», — заявил Путин.

По словам президента, российская сторона предлагала варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех — в США, Европе, Азии и во всем мире. Он добавил, что мировому сообществу стило бы вернуться к диалогу, чтобы обсудить возможные условия.

В ходе выступления Путин заявил, что мирное урегулирование на Украине должно быть достигнуто как можно скорее. Он отметил, что мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Одновременно с этим президент обратил внимание на то, что ситуация на международной арене «все больше деградирует».

Ранее Путин заявил, что нужно быть готовым к чему угодно.