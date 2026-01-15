Размер шрифта
В России выступили против агрессивной риторики в отношении Кубы

Захарова: РФ беспокоит агрессивная риторика в адрес Кубы, шантаж неприемлем
Российская Федерация обеспокоена эскалацией агрессивной риторики в Латинской Америке и, в частности, в отношении Кубы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат подчеркнула, что Россия выступает за урегулирование любых межгосударственных противоречий политико-дипломатическим путем.

По словам Захаровой, также в Москве убеждены, что язык шантажа, угроз неприемлем, тем более в отношении Кубы, кубинского народа и правительства, которые десятилетиями испытывают на себе весь ужас санкций, которые уже вошли в историю под названием «блокада».

Россия рассчитывает, что прагматизм и здравый смысл в конечном итоге возобладают, добавила представитель МИД РФ.

11 января президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать деньги или нефть. Также глава Белого дома назвал отличной идею назначения государственного секретаря США Марко Рубио президентом республики.

На следующий день президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что Гавана не ведет переговоры с США, но готова к диалогу.

Ранее американский сенатор посоветовал кубинским властям искать новое место жительства.

