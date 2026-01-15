Размер шрифта
Общество

В Татарстане по пути в детский сад на мать и дочь напала стая собак

В Зеленодольске стая собак напала на мать и дочь
Telegram-канал Mash Iptash

В Татарстане у хозяев могут отобрать собак после нападения на людей. Об этом сообщает Mash Iptash.

Инцидент произошел в Зеленодольске. По данным Telegram-канала, мать по имени Марина и дочь шли в детский сад, когда на них внезапно набросились животные. По словам женщины, собак было около семи.

Вместе с ребенком родительница побежала к мосту, где их ждал ее супруг, но несколько животных продолжали гнаться за ними.

«Марине пришлось отбиваться ногами и санками от двух псин, которые остались кружить возле них», – сообщается в публикации.

Изначально предполагалось, что животные бездомные, но позже выяснилось, что их содержат местные жители. По данным канала, всего у хозяев на территории частного дома живут восемь собак.

Как рассказали сами владельцы, их питомцы просто гуляли по округе и «никого никогда в жизни не тронут». Однако вскоре собак отправят в приют.

Ранее россиянин заманивал школьниц в свою квартиру с помощью шпица и насиловал их.

