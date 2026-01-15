Сальдо заявил о желании иностранных журналистов приехать на место теракта в Хорлах

Иностранные журналисты намерены посетить место трагедии в Хорлах Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо, пишет ТАСС.

«Я уверен, знаете, что среди журналистов много людей честных и объективных, стремящихся правду узнать и осветить эту правду», — сказал он.

Сальдо отметил, что желающие докопаться до правды западные журналисты находятся под давлением их стран, однако некоторые из них уже изъявили желание приехать.

В результате удара в новогоднюю ночь беспилотников по кафе и гостинице в Хорлах Херсонской области пострадали более 60 человек. Не удалось спасти 29 человек, двое из которых — дети. Губернатор Владимир Сальдо рассказал, что удар нанесли три дрона, один из них «был с зажигательной смесью».

Москва потребовала от управления Верховного комиссара ООН по правам человека как можно скорее публично осудить «чудовищный теракт киевского режима».

Ранее стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего при теракте в Хорлах.