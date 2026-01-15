Путин рассказал, что нужно сделать для мира

Путин: мир не наступает сам, его ежедневно строят

Мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов в Москве, трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

«Не даром говорят: мир не наступает сам — его строят, причем каждый день», — сказал глава государства.

Он добавил, что мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Одновременно с этим президент обратил внимание на то, что ситуация на международной арене «все больше деградирует».

До этого Путин оценил роль России в мире. По его словам, РФ необходима миру не только из-за своей территории, народонаселения, технологического, оборонного и индустриального потенциала, но из-за своих полезных ископаемых. Глава государства подчеркнул, что Россия является важнейшей частью мира, иначе баланс не выстроится.

Также Путин заявлял, что Россия готова вести переговоры и решать все возникшие за последние годы проблемы мирным путем.

Ранее Путин заявил, что нужно быть готовым к чему угодно.